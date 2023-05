David Miranda morreu: ex-deputado federal foi primeiro vereador gay do RJ; conheça sua trajetória

O ex-deputado federal David Miranda, que faleceu na manhã desta terça-feira (9), um dia antes de completar 38 anos, entrou na política pela causa LGBTQIA+, te foi o primeiro vereador assumidamente gay da cidade do Rio de Janeiro. Ele morreu após nove meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, mas sua historia foi marcada por uma trajetória de luta e superação.

Miranda nasceu e foi criado na favela do Jacarezinho, na Zona Norte, e perdeu a mãe aos 5 anos. Nunca conheceu o pai. Foi criado por uma tia, chamada Eliane, irmã da sua mãe, que teve quatro filhos e perdeu o marido. Alguns irmãos do ex-deputado foram parar na Fundação Casa, outros sumiram. Com apenas 9 anos, ele começou a trabalhar, chegando a ser caixa de casa lotérica, office boy, entregador de panfleto, despachante e operador de telemarketing.

Saiu de casa aos 13 anos para morar com dois primos na favela do Rato Molhado, em Inhaúma, também na Zona Norte do Rio. No ano de 2005, conheceu o jornalista Glenn Greenwald na praia de Ipanema, na altura da Farme de Amoedo, local bastante frequentado por LGBTs. Os dois casaram poucos meses depois e se mudaram para os Estados Unidos, onde Miranda se formou em jornalismo e se especializou em estrategista de marketing.

Envolvido na luta por direitos civis de gays e negros, ele se filiou ao PSOL no ano de 2014. Dois anos depois, foi eleito como o primeiro vereador LGBT na história da Câmara do Rio, com 7.012 votos. Logo se tornou amigo da vereadora Marielle Franco, também representante LGBTQIA+, negra e criada na favela.

David Miranda foi para a Câmara dos Deputados no ano de 2019, no lugar de Jean Wyllys, de quem era suplemente. O parlamentar eleito decidiu não assumir o mandato e deixou o país devido a ameaças de morte.