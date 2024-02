Corpo de Alexei Navalny, dissidente russo, é entregue à mãe após morte na prisão

A porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, compartilhou, neste sábado (24) através das redes sociais, que o corpo de Alexei Navalny, que a família exigia desde sua morte em 16 de fevereiro em uma prisão da região do Ártico, foi entregue à sua mãe. Todavia, a equipe de Navalny permanece incerta sobre o grau de interferência das autoridades no planejamento do funeral.

Anteriormente, a esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de reter o corpo de seu marido. As autoridades russas se recusaram inicialmente a entregar o corpo à mãe de Navalny, Liudmila Navalnaya, que viajou até a cidade de Salekhard para reivindicar os restos mortais de seu filho.

Liudmila Navalnaya alegou que as autoridades a chantagearam, ameaçando deixar o corpo de seu filho em decomposição ou enterrá-lo no terreno da prisão, a menos que ela concordasse com um funeral "secreto". Um funeral público poderia potencialmente mobilizar os apoiadores de Navalny, o que seria inconveniente para o regime de Putin.

As circunstâncias em torno da morte de Navalny permanecem incertas. O serviço penitenciário russo afirma que o dissidente faleceu após passar mal durante uma caminhada na prisão. Entretanto, a equipe de Navalny rejeita a alegação de morte "natural" e pede esclarecimentos sobre a causa de sua morte.

O Ocidente acusa Putin de ser responsável pela morte de Navalny. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, acrescentou suas críticas, insinuando que Putin está por trás do assassinato de Navalny.

Até agora, o presidente russo não comentou publicamente sobre a morte de seu principal crítico. Navalny, que sobreviveu a um envenenamento em 2020 que ele atribuiu a Putin, estava cumprindo uma sentença de 19 anos quando morreu.