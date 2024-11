COP 29 começa nesta segunda (11) em Baku e reúne representantes paraenses

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP 29, abre sua agenda a partir desta segunda-feira (11), em Baku, capital do Azerbaijão. O encontro, que segue até o dia 22 deste mês, reunirá líderes mundiais, ativistas, pesquisadores e representantes de setores e organizações públicas e privadas para o que é considerado o maior debate sobre mudanças climáticas e meio ambiente em todo o mundo. O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, participarão.

O governador, em entrevista ao G1 Pará, afirma que a COP 29 tem grande importância, por anteceder a COP 30, em Belém. Por isso, o Pará estará presente em Baku, “primeiramente, na agenda ambiental, onde terá a oportunidade de apresentar os avanços em sua agenda estratégica, de desenvolvimento sustentável, de combate ao desmatamento, e de apresentar soluções de economia verde”. Helder observa também que será uma oportunidade, a um ano da COP de Belém, para observar a forma como estará sendo realizada a COP 29 e comparar com a COP anterior, abrigada em Dubai, servindo para confrontar com o que tem sido planejado para o evento na capital paraense.

Hana Ghassan observa que os membros do governo do Estado vão acompanhar as discussões e realizar reuniões com a própria Organização das Nações Unidas (ONU) e com a equipe de preparação da COP 29. “Vários temas são objeto de estudo do governo do Estado, como planejamento, transporte e segurança. Já estamos há quase um ano e meio na preparação para a COP 30 em Belém e todo esse estudo foi importante para ter segurança na realização do evento”, adianta.

A vice-governadora destaca ainda que, na programação de Baku, o governo do Pará vai apresentar o detalhamento de todo o planejamento que vem sendo realizado, para garantir que Belém está preparada para receber os participantes. Já o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Raul Protazio, afirma que, na COP 29, o mundo estará discutindo o financiamento climático, sobretudo o mercado de carbono. “A plena operação desse mecanismo global de financiamento traz grande potencial ao Pará, que poderá ser um fornecedor de crédito de carbono de altíssima integridade”, pontua.