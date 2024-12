Conselheiro Fernando Ribeiro é eleito presidente do TCE-PA

O conselheiro Fernando Ribeiro foi eleito, na manhã desta terça-feira (10/12) para assumir o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), no biênio 2025-2026, no lugar da conselheira Rosa Egídia Crispino C. Lopes, que deixará a Presidência. Além dele, foram eleitos ainda Luís Cunha para vice-presidente e Odilon Teixeira para Corregedor.

Ribeiro ingressou no Colegiado em 2020, por indicação do Governador Helder Barbalho, chefe do Poder Executivo. O nome dele foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em abril daquele ano, para a vaga que pertencia ao conselheiro André Dias, que morreu no dia 31 de março do mesmo ano.

Essa é a primeira vez que Fernando Ribeiro assume a presidência desde que chegou à Corte de Contas. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e assumiu a Coordenadoria de Assistência Social do Tribunal de Contas em 2020-2021. Também desempenhou a função de Corregedor da Corte de Contas.

Já o conselheiro Luís Cunha é membro do Tribunal desde 2010, por indicação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ele foi presidente do TCE-PA (2015–2016) e vice-presidente no período de 2011 a 2014. Também já esteve como Ouvidor de 2019 a 2021. É licenciado em Letras pela UFPA e pós-graduado em Gestão Pública pela Unama.

O novo corregedor Odilon Teixeira é conselheiro do TCE-PA desde 1º de dezembro de 2014. Bacharel em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), entrou no Tribunal por concurso público, no cargo de conselheiro substituto (2012-2014). Esteve na Presidência do TCE de 2019-2021, desempenhou a função de Ouvidor por três vezes e atuou como Corregedor nos anos de 2017 a 2019, conforme informações divulgadas pelo Tribunal.

A escolha dos novos dirigentes é feita durante a plenária pelos conselheiros que compõem o TCE-PA. Os conselheiros do Tribunal são responsáveis por verificar e julgar as contas prestadas pelo governador do estado, administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores das unidades dos Poderes do estado, e das entidades da administração indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público.