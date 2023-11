Conjove completa 35 anos com sessão especial na Alepa e faz homenagem ao Grupo Liberal

O Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove) completa 35 anos com sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), nesta quinta-feira (16), presidida pelo deputado estadual Aveilton Souza (PL). O conselho aproveitou o momento para homenagear empresários, parceiros e veículos de imprensa do estado, entre eles o Grupo Liberal.

O deputado Aveilton Souza (PL), que requereu a sessão e teve aprovação por unanimidade, destacou sobre a importância de homenagear o Conjove e o setor empresarial do estado, uma vez que o conselho congrega trabalhos em diferentes vertentes além do setor comercial e empresarial, mas também social.

Outro ponto colocado pelo deputado, é sobre a importância de incentivar o papel do Conjove para que ele se espalhe por todo o estado. "Ressaltar a importância do Conjove não apenas em Belém, mas nos grandes pólos dos municípios que vêm realizando um trabalho de resgate e da importância do jovem empresário, além do desenvolvimento de trabalhos importantes como o feirão do imposto e entre outros encontros", destaca o parlamentar.

Sobre a homenagem que o Conjove fez aos veículos de comunicação, entre eles o Grupo Liberal, Aveilton Souza fala da importância, pois se trata de um veículo que marca a história do estado, que mostra a realidade e divulga as notícias à sociedade.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, esteve na sessão especial e diz que se sente honrada em representar o Grupo Liberal em mais uma homenagem. "Nós ficamos felizes e honrados e parabenizamos o Conjove pelos seus 35 anos e por ser uma entidade que cresceu muito e que representa os jovens empresários de Belém e vêm dando continuidade com os trabalhos. Cada vez mais o conselho vem se aperfeiçoando e agradeço o Conjove pela homenagem, principalmente nesse momento em que estamos completando 77 anos", pontua Rose Maiorana.

João Marcelo Santos, presidente do Conjove, diz que o momento é especial, uma vez que o conselho completa 35 anos de trabalho levando a capacitação, promovendo network entre os associados e a representatividade de caminhar perto do poder público e propondo pautas que seja de benefício para os associados e também para o estado.

"A gente fica muito feliz com essa sessão especial, que foi proposta do deputado Aveilton, pois nós temos trabalhado muito para o progresso do jovem empresário, pois sabemos o quanto é difícil empreender no nosso país e fazer com que os jovens empresários caminhem juntos é a melhor forma de passarmos pelos problemas", pontua o presidente do Conjove.

Escolher o Grupo Liberal como um dos homenageados do dia significa um ato de gratidão pela parceria, explica o presidente do conselho. "O Grupo LIberal sempre foi nosso parceiro, o presidente Ronaldo Maiorana já foi presidente do Conjove e nos sentimos no dever de fazer essa homenagem, pois é uma forma de agradecer o apoio e a abertura e pautas e de mostrar à população o nosso trabalho.

Durante a sessão especial a mesa foi composta pelo deputado Aveilton Souza (PL), que propôs a sessão, pelo presidente do Conjove João Marcelo Santos, pela deputada Paula Titan (MDB), Clóvis Carneiro que é vice-presidenete da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Leonardo Daher ex-presidente do Conjove, Izan Anijár que é vice-presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Cassia Costa que é diretora financeira do Sebrae Pará e Felipe Chama, que é vice-presidente da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio).