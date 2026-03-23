Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial
A iniciativa foi apresentada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e tem como objetivo apoiar ações parlamentares voltadas à promoção da convivência harmônica entre os povos
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), promulgou nesta segunda-feira (23) a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. A aprovação da iniciativa ocorreu no dia 18 e sua publicação se deu no Diário Oficial da União.
A proposta foi apresentada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). Seu objetivo é apoiar ações parlamentares para a promoção da convivência harmônica entre os povos.
O grupo também busca estimular estudos e pesquisas sobre o tema. Além disso, a frente articulará políticas públicas que favoreçam a justiça social.
Composição da Frente Parlamentar
A Frente Parlamentar será integrada por senadores. A participação de ex-parlamentares será permitida como membros honorários.
