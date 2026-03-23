Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial

A iniciativa foi apresentada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e tem como objetivo apoiar ações parlamentares voltadas à promoção da convivência harmônica entre os povos

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), promulgou nesta segunda-feira (23) a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. A aprovação da iniciativa ocorreu no dia 18 e sua publicação se deu no Diário Oficial da União.

A proposta foi apresentada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). Seu objetivo é apoiar ações parlamentares para a promoção da convivência harmônica entre os povos.

O grupo também busca estimular estudos e pesquisas sobre o tema. Além disso, a frente articulará políticas públicas que favoreçam a justiça social.

Composição da Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar será integrada por senadores. A participação de ex-parlamentares será permitida como membros honorários.

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Bolsonaro lista Flávio, ex-ministro e outros 6 como advogados autorizados a visitá-lo em casa

25.03.26 18h23

Ciro Nogueira diz que PP está 'de portas abertas' para Cláudio Castro após cassação no TSE

25.03.26 18h03

Senado aprova criação de 794 cargos e funções no TSE e TREs com impacto anual de R$ 109 milhões

25.03.26 17h58

Relator da CPMI do INSS se filia ao PL e encontra com Flávio Bolsonaro

25.03.26 17h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

