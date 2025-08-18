Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Congresso marca para a quarta-feira a instalação da CPMI para apurar fraudes no INSS

Estadão Conteúdo

O Congresso marcou para a quarta-feira, 20, às 11 horas, a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pelo acordo, o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A relatoria caberá ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

O grupo será formado por 32 titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, além dos suplentes.

O requerimento foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 17 de junho e, desde então, o Congresso aguardava as indicações de membros de líderes partidários.

O pedido para abertura da CPMI foi encabeçado por parlamentares da oposição, mas também recebeu a assinatura de alguns governistas, como o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Até a manhã desta segunda, 18, as bancadas já haviam enviado a lista de 24 titulares à comissão. O restante deve ser oficializado nos próximos dias.

Senadores:

- Eduardo Braga (MDB-AM); - Renan Calheiros (MDB-AL); - Carlos Viana (Podemos-MG); - Styvenson Valentim (PSDB-RN); - Omar Aziz (PSD-AM); - Eliziane Gama (PSD-MA); - Cid Gomes (PSB-CE); - Jorge Seif (PL-SC); - Izalci Lucas (PL-DF); - Eduardo Girão (Novo-CE); - Rogério Carvalho (PT-SE); - Fabiano Contarato (PT-ES); - Leila Barros (PDT-DF); - Tereza Cristina (PP-MS); - Damares Alves (Republicanos-DF)

Deputados:

- Coronel Chrisóstomo (PL-RO); - Coronel Fernanda (PL-MT); - Adriana Ventura (Novo-SP); - Sidney Leite (PSD-AM); - Ricardo Ayres (Republicanos-TO); - Romero Rodrigues (Podemos-PB); - Mário Heringer (PDT-MG); - Bruno Farias (Avante-MG); - Marcel van Hattem (Novo-RS).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPMI

Congresso

instalação

data
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Fiepa manifesta apoio ao governo estadual em defesa do derrocamento do Pedral do Lourenço 

Estado enviou ofício ao Ministério do Meio Ambiente defendendo a obra para navegabilidade plena do rio Tocantins

18.08.25 22h03

Brasileiros protestam no portal da USTR com piadas, patriotismo e pedidos de prisão a Bolsonaro

18.08.25 22h03

Política

TJPA recebe lista sêxtupla de advogados que concorrem ao desembargo

OAP Pará entregou o documento em solenidade na manhã desta segunda-feira (18)

18.08.25 20h19

Governo Trump diz que Moraes é 'tóxico' e reage à decisão de Dino para blindar colega do STF

18.08.25 20h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Pressão exterior

Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao País por julgamento de Bolsonaro

Afirmação veio por meio de entrevista a um veículo norte-americano nesta segunda-feira (11)

11.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda