Congresso marca para a quarta-feira a instalação da CPMI para apurar fraudes no INSS

O Congresso marcou para a quarta-feira, 20, às 11 horas, a reunião de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pelo acordo, o colegiado será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). A relatoria caberá ao deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

O grupo será formado por 32 titulares, sendo 16 deputados e 16 senadores, além dos suplentes.

O requerimento foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 17 de junho e, desde então, o Congresso aguardava as indicações de membros de líderes partidários.

O pedido para abertura da CPMI foi encabeçado por parlamentares da oposição, mas também recebeu a assinatura de alguns governistas, como o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Até a manhã desta segunda, 18, as bancadas já haviam enviado a lista de 24 titulares à comissão. O restante deve ser oficializado nos próximos dias.

Senadores:

- Eduardo Braga (MDB-AM); - Renan Calheiros (MDB-AL); - Carlos Viana (Podemos-MG); - Styvenson Valentim (PSDB-RN); - Omar Aziz (PSD-AM); - Eliziane Gama (PSD-MA); - Cid Gomes (PSB-CE); - Jorge Seif (PL-SC); - Izalci Lucas (PL-DF); - Eduardo Girão (Novo-CE); - Rogério Carvalho (PT-SE); - Fabiano Contarato (PT-ES); - Leila Barros (PDT-DF); - Tereza Cristina (PP-MS); - Damares Alves (Republicanos-DF)

Deputados:

- Coronel Chrisóstomo (PL-RO); - Coronel Fernanda (PL-MT); - Adriana Ventura (Novo-SP); - Sidney Leite (PSD-AM); - Ricardo Ayres (Republicanos-TO); - Romero Rodrigues (Podemos-PB); - Mário Heringer (PDT-MG); - Bruno Farias (Avante-MG); - Marcel van Hattem (Novo-RS).