Congresso aprova texto-base de projeto que muda distribuição de recursos das emendas de relator

Nesta sexta-feira (16), o Congresso aprovou a votação dos critérios para a distribuição de recursos das emendas de relator. As informações são do G1 Nacional.

O projeto foi votado ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal (STF) vota se as emendas do relator são ou não constitucionais. A relatora da proposta e presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, votou pela derrubada o mecanismo. Outros quatro ministros seguiram o voto contra a proposta: Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Luis Roberto Barroso.

O que é a proposta?

As emendas de relator ou recursos da União que são direcionados pelo relator do orçamento. Os recursos, em geral, são liberados pelo relator a pedido de deputados e senadores, mas o nome dos parlamentares, em geral, não é identificado no sistema do Congresso.

As emendas de relator ficaram. Hoje, o Congresso tem um sistema para divulgar essas informações, mas ainda há lacunas em boa parte das indicações.

