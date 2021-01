Confira a lista completa com a equipe de secretariado de Edmilson Rodrigues

O prefeito eleito, Edmilson Rodrigues (Psol), que toma posse nesta sexta-feira (1º), já anunciou 36 nomes da equipe que vai governar a capital paraense pelo quadriênio 2021-2024. Por causa da pandemia da covid-19, a solenidade de posse do prefeito e dos 35 vereadores eleitos será fechada ao público, mas vai ser transmitida ao vivo, a partir das 15h, pelo portal da Câmara Municipal de Belém (CMB).

Os nomes anunciados mais recentemente foram os de Jane Patrícia Gama, que assumirá a Coordenadora de Diversidade Sexual (CDS), do engenheiro agrônomo Lélio Costa da Silva, que será o titular da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), do administrador e especialista em Gestão Pública, Dilson Loureiro, que será o responsável pela Secretaria Municipal de Controle Integridade e Transparência (Secont), do engenheiro sanitarista Maikenn Souza, que será o titular da administração regional de Outeiro (ADMO), da delegada Christiane Ferreira da Silva, que assumirá a direção da Defesa Civil, Deivison Costa Alves, que será secretário municipal de urbanismo (Seurb) e André Cunha, empresário e graduando em Gestão Públia que assumirá a Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur).

Outros nomes que vão compor a gestão de Edmilson são: Lívia Noronha, candidata a prefeita de Ananindeua pelo Psol, que terminou o pleito em segundo lugar com 12,04% dos votos; e Maykenn Souza, ex-secretário municipal de Habitação do prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB). Maykenn também foi candidato a vereador de Belém pelo PSB em 2020, mas não se elegeu, assim como outros componentes da nova prefeitura, como a mestre e indígena Márcia Kambeba (Psol), Dr. Chiquinho (Psol), que tentou a reeleição, o ex-vereador e ex-deputado estadual Alfredo Costa (PT) e Ellana Silva (PCdoB), da Bancada Delas.

O ex-deputado federal e ex-vice-ministro do Trabalho e Previdência do Governo Dilma (PT), Cláudio Puty (PT), e a ex-secretária estadual de Trabalho e Renda no governo Ana Júlia (PT) e ex-vereadora, Ivanise Gasparim (PT), são outros dos 30 gestores já confirmados pelo prefeito eleito.

Nomes que ocuparam cargos nas prefeituras anteriores de Edmilson (1997-2004) também voltam ao município, como o ex-vice-presidente da extinta Fundação de Parques e Áreas Verdes de Belém (Funverde), Sérgio Brazão; Bruno Batista, que atuou na antiga Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (Semaj), na extinta Companhia de Transportes de Belém (Ctbel), na Secretaria Municipal de Saúde (Sema) e na Procuradoria Fiscal do Município, onde exerceu cargo de chefia; o ex-presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, Alickson Lopes; o ex-coordenador de Comunicação Social (Comus), Aldenor Júnior; a ex-secretária municipal de Planejamento, Jurandir Santos; a ex-secretária municipal de Finanças e presidente da Fundação Municipal de Assistência do Município de Belém (Funpapa), Georgina Tolosa Galvão; e a própria Ivanise Gasparim, ex-secretária municipal de Economia.

Uma novidade da gestão eleita é a proposta de criação da Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos, cuja competência será, segundo Edmilson, “elaborar, monitorar e executar as políticas públicas destinadas aos Direitos Humanos, na perspectiva de defesa da vida e das garantias fundamentais dos setores historicamente excluídos e em situação de vulnerabilidade social”. O projeto ainda passará pela CMB e, caso aprovado, será chefiado pelo jornalista e cientista político Max Costa.

Confira os 36 nomes já anunciados para a Prefeitura de Belém em 2021:

Administração Regional de Icoaraci - Ellana Silva

Administração Regional de Outeiro - Maykenn Souza

Chefia de Gabinete – Aldenor Júnior

Companhia de Tecnologia da Informação de Belém - Bruno Batista

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) - Lélio Costa da Silva

Coordenadoria da Mulher - Lívia Noronha

Coordenadoria Municipal de Turismo - André Cunha

Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS) - Jane Patrícia Gama

Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - Merilene Silva Costa

Coordenação de Comunicação Social – Keyla Negrão

Defesa Civil - Christiane Ferreira da Silva

Fundação Cultural do Município de Belém - Michel Pinho

Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira - Alickson Lopes

Fundação Municipal de Assistência ao Estudante – Bruna Cavalcante

Fundação Papa João XXIII – Alfredo Costa

Fundo Ver-O-Sol - Georgina Galvão

Guarda Municipal de Belém - Joel Ribeiro

Instituto de Assistência dos Servidores de Belém – Dr. Chiquinho

Instituto de Previdência do Município de Belém - Edna D’Araújo

Ouvidoria Geral da Prefeitura - Márcia Kambeba

Procuradoria Geral do Município de Belém - Alberto Vasconcelos

Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - Rodrigo Rodrigues

Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos – Max Costa

Secretária Municipal de Administração do Município - Jurandir Novaes

Secretaria Municipal de Controle Integridade e Transparência - Dilson Loureiro

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - Cláudio Puty

Secretaria Municipal de Economia – Apolônio Brasileiro

Secretaria Municipal de Educação - Márcia Bittencourt

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer - Carolina Quemel

Secretaria Municipal de Finanças - Káritas Rodrigues

Secretaria Municipal de Habitação – Rodrigo Moraes

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Sérgio Brazão

Secretaria Municipal de Saneamento – Ivanise Gasparim

Secretaria Municipal de Saúde - Maurício Bezerra

Secretaria Municipal de Urbanismo - Deivison Costa Alves

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Ana Valéria Borges