Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Condenado por invadir sistemas a mando de Zambelli, hacker retorna ao 'presídio dos famosos'

Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses por invadir, em 2023, os sistemas do CNJ

Estadão Conteúdo
fonte

O hacker estava preso originalmente em Tremembé, mas havia sido transferido para a unidade prisional de Potim (SP) (Lula Marques/ Agência Brasil)

O hacker Walter Delgatti Neto foi transferido de volta, nesta quarta-feira, 14, para a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como o “presídio dos famosos”, onde passou a cumprir regime semiaberto. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ao Estadão.

Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses por invadir, em 2023, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a mando da ex-deputada Carla Zambelli, atualmente detida na Itália. Na ocasião, o hacker inseriu um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no sistema da Justiça.

O hacker estava preso originalmente em Tremembé, mas havia sido transferido, na semana passada, para a unidade prisional de Potim (SP), no Vale do Paraíba, dentro de uma reorganização do sistema penitenciário paulista que esvaziou parcialmente o chamado “presídio dos famosos”.

VEJA MAIS 

image Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF
Ministro Alexandre de Moraes determinou apuração de ofício sobre suposta quebra irregular de sigilo fiscal de integrantes da Corte e seus familiares

image Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF

Progressão de regime

Moraes autorizou Delgatti a progredir do regime fechado para o regime semiaberto no cumprimento da pena. O ministro havia determinado que o hacker deveria ser transferido para uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, unidades destinadas ao cumprimento de pena em regime semiaberto, voltadas à realização de trabalho pelo condenado. Nesta quarta-feira, a secretaria confirmou a ida dele para o “presídio dos famosos”, em Tremembé.

Moraes destacou que Delgatti apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestados emitidos pelas unidades prisionais e manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se posicionou favoravelmente ao pedido em dezembro.

O mesmo bom comportamento pode fazer com que Delgatti tenha a pena reduzida. A defesa do hacker solicitou, nesta quarta-feira, ao STF a redução da pena com base no decreto que regulamenta o indulto natalino assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro do ano passado.

Conforme o decreto, aqueles que não se enquadram nas hipóteses de perdão total podem ter as penas reduzidas, por meio da chamada comutação. A conduta regular no presídio, sem punições disciplinares ou registros de indisciplina no último ano, é uma das exigências para a redução da pena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Delgatti

hacker

Zambelli

regime semiaberto

Penitenciária II

Tremembé
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

crítica

Lula diz que oposição espalha fake news 'todo santo dia', após vídeo de Nikolas

O presidente disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro

16.01.26 18h28

condenado

Michelle Bolsonaro defende volta de ex-presidente para casa e apaga post 'elogiando' a Papudinha

Ex-primeira-dama, que antes havia comemorado transferência para a Papudinha, reiterou luta por liberdade do marido

16.01.26 16h41

cronograma

Ministro Flávio Dino determina aceleração de auditoria de emendas ao SUS

Em 2024, Dino determinou que as emendas na área da saúde só podem ser movimentadas em contas específicas individualizadas criadas com esse fim

16.01.26 16h23

embate

Malafaia chama Damares de 'cínica' e 'mentirosa' e amplia embate com a senadora

No mesmo dia, Malafaia comemorou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha

16.01.26 15h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Apelo

Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro

Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o ministro Alexandre de Moraes

15.01.26 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda