Condenado pela morte de Chico Mendes assume presidência do PL em Medicilândia (PA)

Darci Alves Pereira, condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes, assumiu a presidência do Partido Liberal (PL) em Medicilândia, município do sudoeste paraense. A cerimônia de posse ocorreu em 26 de janeiro, na Câmara de Vereadores da cidade.

Conhecido como Pastor Daniel, Darci anunciou sua pré-candidatura a vereador de Medicilândia por meio das redes sociais.

Medicilândia, situada no interior do Pará, possui uma população estimada em 27.094 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o órgão federal, o salário médio mensal dos trabalhadores na cidade é de 2,2 salários mínimos.

Darly e Darci chegaram a fugir da cadeia

Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi assassinado com um tiro de escopeta em 22 de dezembro de 1988. Nascido em Xapuri, no Acre, Chico Mendes tornou-se reconhecido por seu trabalho em defesa do meio ambiente.

Os responsáveis por sua morte foram o fazendeiro Darly Alves da Silva e o filho, Darci Alves Ferreira, condenados a 19 anos de prisão em 1990. Após uma fuga da prisão em 1993, ambos foram recapturados em 1996.

Darly Alves foi liberado da prisão em 1999 para cumprir o restante de sua pena em regime domiciliar. No mesmo ano, Darci obteve o benefício de cumprir o restante da pena em regime semiaberto.