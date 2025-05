Alepa lança campanha Maio Laranja com o tema “O problema é nosso”

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) lança nesse mês a campanha “O problema é nosso”, que visa combater a violência sexual infantojuvenil. Idealizada pela Comissão em Defesa da Primeira Infância, Criança e Adolescente da Casa, a ação integra a campanha Maio Laranja, mês que abriga o 18 de maio, data nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.

A campanha tem como objetivo principal sensibilizar e mobilizar a sociedade para o enfrentamento das diversas formas de violência contra esse público, transformando a missão de protegê-los em um compromisso coletivo.

Segundo Ana Cunha, presidente da comissão que idealizou a campanha, “é preciso romper com o silêncio, combater a negligência e assumir o compromisso de proteger nossas crianças. A omissão também é violência. Precisamos olhar, escutar e agir”.

A ação da Alepa busca envolver todos os setores da sociedade civil, os órgãos públicos e as instituições privadas, além dos conselhos tutelares e de direitos, e escolas públicas e particulares. A campanha prevê uma série de atividades em todo o Estado.