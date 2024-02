Mulher finge ser liderança do PL e aplica golpes em pastores e empresários

Uma mulher que se apresentava como uma das lideranças femininas do Partido Liberal (PL) está em processo de investigação por ter aplicado golpes em pastores, servidores públicos e empresários. Segundo informações iniciais, as vítimas acreditavam ter comprado passagens aéreas para uma conferência do partido em Lisboa, Portugal.

Pelo menos dez pessoas sofreram prejuízos de valores que chegavam a R$ 10 mil, que fizeram transferência via PIX, recebiam passagens falsas e eram bloqueados pela estelionatária, identificada como Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, de 59 anos .

De acordo com o sistema de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a mulher não está filiada a nenhum partido político e estava usando o nome do PL de forma irregular e criminosa.

Condenada por desvios

Em agosto de 2019, o Ministério Público Federal (MPF) obteve a condenação de Ivana por peculato. Ela era integrante do grupo formado por servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) envolvidos no desvio de recursos da Superintendência Regional no Rio Grande do Norte (SRTE/RN) – atualmente ligada ao Ministério da Economia –, entre 2006 e 2008.

A golpista era namorada do empresário beneficiado pelos desvios e participou do esquema ajudando a liberar os recursos ilegalmente pagos à empresa dele. Ela trabalhava como assessora da Secretaria Executiva do então MTE e foi apontada como uma das “mentoras” do esquema, atuando exatamente em sua origem: a descentralização de recursos do ministério para a SRTE/RN. Parte desse dinheiro que chegava à superintendência local alimentava o desvio de verbas para a empresa do namorado.

A empresa do então namorado de Ivana mantinha contrato até o fim de 2006 e uma prorrogação, abrangendo o ano de 2007, já havia sido definida. No entanto, a Controladoria-Geral da União (CGU) verificou irregularidades e determinou o cancelamento dessa prorrogação, segundo informações do portal Metrópoles.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com