Comissão Estadual da Verdade lança relatório sobre a ditadura militar na Amazônia

Foi lançado nesta sexta-feira (31), em sessão solene no auditório João Batista da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o relatório da Comissão da Verdade e Memória do Pará, que narra as graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar na Amazônia. Os organizadores resgataram e compilaram o trabalho da Comissão da Verdade do Pará, presidida pelo advogado Egídio Sales Filho, ao lado de Paulo Fonteles Filho, ambos falecidos, além de outros representantes, como o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor), entre outros.

A publicação, denominada de "Paulo Fonteles Filho", compreende uma coleção de três obras, divididas em três Tomos, que abordam diferentes dimensões da temática dos direitos humanos e da ditadura civil-militar no Pará.

A publicação é da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), através da Editora Pública Dalcídio Jurandir, com recursos de emenda parlamentar do deputado Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor, e da deputada estadual Marinor Brito.

Os 300 exemplares impressos serão remetidos com prioridade para bibliotecas públicas do Estado e outras de referência nacional. Para o público em geral, a obra estará disponível, na íntegra, nos sites da Alepa e da Sociedade Paraense de Direitos Humanos.

A coleção teve como organizadores Angelina Anjos (Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará); Ismael Machado (jornalista); Marcelo Zelic (Armazém Memória/SP); Marco Apolo Santana Leão (Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos) e Carlos Bordalo (Presidente da Comissão Estadual da Verdade do Pará e Deputado Estadual).

A Comissão Estadual da Verdade do Pará (CEV-PA) foi criada através da Lei Estadual 7.802, sancionada em 31 de março de 2014 pelo então governador Simão Jatene, data que marcou os 50 anos do golpe militar.