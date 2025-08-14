Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

Estadão Conteúdo

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 13, uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. A deliberação ocorreu sem contagem nominal de votos.

O texto foi apresentado pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) e classifica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "coercitivas arbitrárias".

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Moraes, relator do caso em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado, entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares pelo ex-presidente ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos.

No texto apresentado na comissão, Evair afirma que a moção de apoio é um "brado de apoio ao capitão que resiste, mesmo quando tudo ao seu redor conspira para esmagar sua voz".

Conforme o site da Câmara, uma moção é um "requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato".

Na terça-feira, 12, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa aprovou duas homenagens semelhantes a Bolsonaro e uma moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relativa à decisão do governo federal de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês).

Também nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou requerimento da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) para diligência externa na casa de Bolsonaro. O objetivo da visita é verificar as condições da prisão domiciliar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/PRISÃO DOMICILIAR/CÂMARA/COMISSÃO/APOIO/MOÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

14.08.25 16h33

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

14.08.25 16h23

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

14.08.25 16h09

CRÍTICA

Moraes diz que STF precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais

'80% das pessoas dormem enquanto a gente vota', disse Moraes

14.08.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda