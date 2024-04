Com relator do Pará, projeto sobre Rota Turística Belém-Bragança é analisado em Comissão do Senado

O Projeto de Lei (PL) 394/2020, que trata da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, está em análise na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado e tem como relator o senador do Pará Zequinha Marinho (Podemos). Proposto pelo ministro do Turismo Celso Sabino, também do Pará, o PL busca fomentar o progresso econômico e social da Amazônia Atlântica e assegurar o apoio de programas oficiais do governo federal, em benefício aos municípios que fazem parte do trajeto da rota histórica: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Tracuateua e Bragança.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, a proposta vai garantir a estruturação turística dos locais, incluindo sinalização adequada, promoção e divulgação do roteiro.

A matéria passou pelas comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Turismo; e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois, seguiu para análise do Senado.

Nesta semana, Zequinha Marinho foi designado como relator do projeto e prepara o parecer sobre o tema. Se aprovado, o PL segue para a análise do plenário do Senado.

Para Fábio Brau, de 50 anos, presidente do Movimento da Associação Beneficente do Nordeste Paraense e morador de Bragança, o PL aprovado garantirá oportunidades à região dos Caetés. "Tenho a convicção de que teremos bons frutos para atender às demandas sociais e econômicas da região nordeste paraense, uma vez que temos aspectos históricos relevantes, caso do Ciclo da Borracha, a própria Ferrovia Belém-Bragança e os casarões de época".

Rota Turística Histórica Belém-Bragança

Conforme informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, a nova opção turística abrange 223 quilômetros entre 13 municípios paraenses, seguindo o antigo trajeto da Estrada de Ferro Bragança (EFB). A região desempenhou um papel importante durante o Ciclo da Borracha, no final do século XIX e início do século XX, quando se formaram colônias agrícolas no estado.