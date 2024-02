'A história nos mostra que a experiência das saidinhas não é boa', diz senador Zequinha Marinho

O senador Zequinha Marinho (Podemos/PA) compartilhou um vídeo nas redes sociais, na noite desta terça-feira (20), em que justifica seu posicionamento contrário à saída temporária dos detentos do sistema penitenciário, conforme texto principal aprovado nesta terça-feira (20) no Senado Federal.

"A história nos mostra que a experiência das saidinhas de presos não é boa. No Pará, somente no último feriado do Natal, 2.312 presos receberam esse benefício. Desses, 254 não retornaram. Isso aumenta a violência e a insegurança nas cidades", enfatiza Marinho.

Ele acrescenta, em seguida: ''Para acabar com isso e aumentar a sensação de segurança da população brasileira, extinguimos a saída temporária para presos. Projeto aprovado no Senado!".