Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Clara Charf, militante de esquerda e viúva de Marighella, morre aos 100 anos

A militante dedicou a vida às causas populares, à luta feminista e integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN)

Estadão Conteúdo
fonte

Clara Charf (Divulgação/Associação Mulheres pela Paz Clara)

A militante de esquerda Clara Charf, viúva do guerrilheiro Carlos Marighella, morreu na madrugada desta segunda-feira, 3, em São Paulo, aos 100 anos. Ela estava internada e entubada há alguns dias, informou Vera Vieira, diretora-executiva da Associação Mulheres Pela Paz, fundada e presidida por Charf.

"Muita tristeza. Clarinha morreu de causas naturais. Estava hospitalizada há alguns dias, entubada", disse. "(Clara) deixa um legado de lutas pelos direitos humanos e equidade de gênero", afirmou a diretora.

Clara se filiou ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), onde conheceu Marighella, aos 21 anos. A militante dedicou a vida às causas populares, à luta feminista e integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN), organização de luta armada criada em 1967 pelo companheiro em oposição à ditadura militar, que começou em 1964.

"Ela foi uma das mulheres mais fascinantes, generosas e destemidas que o Brasil conheceu. Não era corajosa confrontando fracos, mas fortes, poderosos. Dedicou a vida a ajudar quem precisava. Um dia, vão se espalhar escolas, bibliotecas, ruas, praças e pontes com seu nome", escreveu o jornalista Mário Magalhães, biógrafo de Marighella.

Depois da morte do companheiro, em 1969, cometida por agentes da ditadura, Clara se exilou em Cuba, onde viveu na clandestinidade e trabalhou como tradutora. Ela retornou ao Brasil em 1979, após a promulgação da Lei da Anistia. Em 1982, foi candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual ainda era filiada.

Em nota, o partido lamentou a morte de uma das fundadoras da legenda. "Nascida em 17 de julho de 1925, Clara completou 100 anos neste ano. Foi um século dedicado à liberdade, à justiça social, ao enfrentamento ao fascismo e à defesa intransigente dos direitos humanos. Sua história se confunde com a própria história da resistência democrática brasileira", afirmou.

O partido também destacou a atuação dela no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e na presidência da Associação Mulheres Pela Paz, fundada por ela em 2003, e "referência na luta contra a violência de gênero e na promoção do protagonismo feminino".

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também lamentou a morte da ativista que "enfrentou com coragem a repressão, a ditadura e o exílio, mantendo e espalhando a esperança na construção de um mundo mais justo".

Clara e Marighella tiveram um relacionamento entre 1948 e 1969. Ela morreu na véspera da data da morte do companheiro, assassinado em 4 de novembro.

A família não havia divulgado informações sobre o velório e sepultamento até a publicação desta reportagem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLARA CHARF/MORTE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Lula defende financiar moradores da floresta em visita a comunidade tradicional em Belém

O presidente ressaltou que as pessoas que vivem na floresta devem morar nessa região por conta de gostarem dali e não porque são obrigadas

03.11.25 14h52

perda

Clara Charf, militante de esquerda e viúva de Marighella, morre aos 100 anos

A militante dedicou a vida às causas populares, à luta feminista e integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN)

03.11.25 14h18

Mauro Cid

Mauro Cid passa por audiência no STF e terá tornozeleira retirada

Cid foi o único dos oito réus do núcleo 1 que não apresentou recurso contra a condenação

03.11.25 12h17

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

Brasil

Moraes assume ação das favelas no STF e pede parecer ao Ministério Público

Ministro dá 24 horas para PGR se manifestar sobre as diligências pedidas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), após ação policial que resultou em 64 mortes no RJ

28.10.25 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda