Ciro Gomes se esquiva de briga entre Michelle e Flávio: 'Não vi o vídeo e nem vou ver'
Michelle já declarou que Ciro foi "o principal responsável" pelo processo que resultou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro
Ciro Gomes (PSDB), um dos envolvidos na crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro, se distanciou da briga. "Não vi e nem vou ver", disse o pré-candidato ao governo do Ceará se referindo ao vídeo em que a ex-primeira-dama acusa Flávio de ter a humilhado.
"É uma questão do PL nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa paróquia aqui. Eu sigo aqui tranquilo. O eixo do nosso entendimento aqui é um projeto de emancipação do Ceará que nós consideramos que está sendo muito mal tratado", disse Ciro ao G1.
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Apesar de se esquivar, Ciro Gomes é peça central na confusão envolvendo os Bolsonaros. Em dezembro, Michelle criticou publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. Ela disse não aceitar aliança com "um homem que é contra o maior líder da direita".
Flávio reagiu nas redes sociais acusando a madrasta de atropelar a vontade do pai. Segundo Michelle, ao tentar ligar para Flávio após as críticas públicas, ele não atendeu. Quando retornou a ligação, horas depois, foi "muito ríspido".
"Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou Michelle no vídeo, falando em 'uma punhalada". Segundo ela, desde esse dia Flávio não voltou a procurá-la. 'Estou respeitando o que ele falou e é só isso", disse em vídeo publicado na quarta-feira, 24.
Michelle acusou Ciro de ser "o principal responsável" pelo processo que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Disse que, durante a pandemia, o pré-candidato tucano incentivou que chamassem o marido de genocida e o chamou de "ladrão de galinhas, corrupto, burro e jumento".
Michelle também acusou Ciro de ter "se alegrado" com as condenações do 8 de janeiro, incluindo a do marido. Por fim, citou declaração recente de Ciro à revista Veja segundo a qual "Bolsonaro e Lula são iguais", e disse que "é só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita". A ex-primeira-dama apoia a candidatura de Eduardo Girão (Novo-CE) ao invés de Ciro Gomes.
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