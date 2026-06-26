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Política

Jornal britânico diz que vídeo de Michelle é 'mais um revés' na campanha de Flávio Bolsonaro

O periódico lembrou que o senador já vinha enfrentando dificuldades após a divulgação de conversas pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

O jornal econômico britânico Financial Times noticiou nesta quinta-feira, 25, o impacto dos vídeos divulgados por Michelle Bolsonaro (PL) na pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A publicação classificou o episódio como "mais um revés" para a campanha e indicou uma relação conturbada entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O periódico lembrou dificuldades anteriores do senador, como a divulgação de conversas pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraude financeira. O FT destacou que Michelle Bolsonaro indicou que deve se afastar da campanha de Flávio Bolsonaro a poucos meses da disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Financial Times afirmou que "O episódio representa mais um revés para a campanha enfraquecida de Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai, líder populista da direita, como sucessor depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado".

A origem da desavença, segundo Michelle Bolsonaro

A crise na "principal dinastia política da direita brasileira", segundo o jornal, ocorre enquanto Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar por motivos de saúde, "tenta reconstruir o futuro político de sua família."

Nos vídeos divulgados na quarta-feira, 24, Michelle Bolsonaro relatou que o rompimento com Flávio começou durante as articulações eleitorais do PL no Ceará. Ela criticou a aproximação do partido com Ciro Gomes (PSDB) para a disputa pelo governo estadual, defendendo apoio ao senador Eduardo Girão (Novo) no primeiro turno.

Reação de Flávio Bolsonaro e o "recolhimento" de Michelle

Após as críticas em um evento no Ceará, Michelle Bolsonaro afirmou ter recebido uma ligação de Flávio Bolsonaro. Ele disse que seria melhor ela permanecer fora das decisões do partido, pois havia "chegado ontem" e "não entendia de política".

"Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi", declarou a ex-primeira-dama.

As versões públicas de Flávio e Michelle Bolsonaro

Após a divulgação dos vídeos, Flávio Bolsonaro afirmou que "nunca" desrespeitou, maltratou ou humilhou uma mulher e "jamais o faria com a esposa do próprio pai". O senador acrescentou que tentou convidar a ex-primeira-dama para uma reunião, mas ela não atendeu nem respondeu a mensagem.

Michelle Bolsonaro declarou que "não tem raiva de ninguém" e que "não há briga, nem competição". Ela complementou: "Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno."

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO/REPERCUSSÃO/JORNAL BRITÂNICO
Política
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