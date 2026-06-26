Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fachin determina Mendonça como relator de investigação de Flávio Bolsonaro no caso 'Dark Horse'

Estadão Conteúdo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu que cabe ao ministro André Mendonça relatar o pedido de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso "Dark Horse". Mendonça ficará responsável por analisar a notícia-crime apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que pede a apuração de uma suposta ligação entre o financiamento do filme Dark Horse pelo Banco Master, a relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro e a permanência do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro nos EUA com recursos do filme.

O pedido foi protocolado após reportagem do Intercept Brasil revelar que Flávio Bolsonaro pediu ao banqueiro Daniel Vorcaro R$ 134 milhões para financiar um filme sobre o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

Segundo a notícia-crime, cerca de R$ 61 milhões teriam sido repassados a um fundo ligado a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A suspeita levantada pelo petista é de que os recursos tenham sido utilizados para financiar a atuação de Eduardo contra autoridades brasileiras.

Inicialmente, a notícia-crime foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes porque Lindbergh Farias pediu a ampliação do escopo do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, do qual Moraes é relator, para incluir também a conduta de Flávio.

Antes de decidir sobre o pedido, porém, a questão foi submetida ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, por envolver eventual redistribuição do caso.

Fachin solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que, em parecer apresentado na segunda-feira, 22, defendeu a redistribuição da notícia-crime ao ministro André Mendonça.

Para a PGR, os fatos narrados guardam maior relação com a investigação sobre o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, da qual Mendonça já é relator.

Fachin acolheu esse entendimento e determinou a redistribuição do caso.

Na decisão, Edson Fachin afirmou que "as circunstâncias justificam a redistribuição destes autos, por parâmetro de prevenção, ao ministro André Mendonça".

Segundo o presidente do STF, "os episódios que são referidos nesta comunicação de crime coincidem com o objeto de outras investigações sob a relatoria do ministro", o que justifica a concentração da apuração no mesmo gabinete.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DARK HORSE/FLÁVIO BOLSONARO/STF/INVESTIGAÇÃO/MENDONÇA/RELATOR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Fachin determina Mendonça como relator de investigação de Flávio Bolsonaro no caso 'Dark Horse'

26.06.26 7h52

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

altos e baixos

Guerra pública entre Michelle e filhos de Bolsonaro se arrasta desde 2021

As crises começaram a ser relatadas pela imprensa em julho de 2021, quando surgiram relatos de tensão no casamento entre Michelle e Jair

25.06.26 17h47

eleições

Quem está no centro da disputa no Ceará que detonou crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro?

Segundo ela, o desentendimento começou quando a ex-primeira-dama fez críticas à aproximação entre o PL cearense e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB)

25.06.26 17h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

Exoneração

Ruy Cabral deixa comando da Secretaria de Obras Públicas do Pará após sete anos

Cabral ocupava o cargo de secretário desde 2019

23.06.26 10h17

decisão

EUA classificam condenação de Eduardo Bolsonaro no STF como 'perseguição'

A Primeira Turma do STF condenou Eduardo por coação no curso do processo na terça-feira (16). Ele foi sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto

19.06.26 12h07

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda