Política

Política

Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Estadão Conteúdo
fonte

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado (Instagram @cirogomes)

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira, 18, após palestra em evento universitário na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.

Questionado sobre o cenário eleitoral de 2026, Ciro avalia não haver ninguém com capacidade para resolver os problemas do País. "Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade, sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no País", afirmou.

Como mostrou a Coluna do Estadão, aliados do pedetista o aconselharam a aproveitar o "bate cabeça" entre governadores da direita para se lançar como o candidato anti-Lula ao Palácio do Planalto no próximo ano.

Mas a recusa para disputar novamente a vaga já vem de anos atrás. Em dezembro de 2023, o ex-presidenciável afirmou que não desistiu, mas foi "desistido", e que "dificilmente" voltaria a se candidatar à Presidência. "Eu vou seguir lutando, mas disputar eleição não quero mais não", disse em entrevista à GloboNews.

Ciro tem sido sondado pelo PSDB e pelo União Brasil, mas, até o momento, não sinalizou mudança para nenhum desses partidos.

