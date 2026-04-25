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Política

Ciro Gomes não descarta concorrer à Presidência e diz que tomará decisão em maio

Ele afirma que voltou a considerar uma candidatura após convite do PSDB

Estadão Conteúdo
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Ex-ministro ainda não decidiu se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará pelo PSDB (Reprodução)

O ex-ministro Ciro Gomes afirmou neste sábado (25) que deve definir na primeira quinzena de maio se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará pelo PSDB, após convite do presidente nacional da sigla, Aécio Neves. A declaração foi feita durante o Encontro de pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido em São Paulo, em fala à imprensa registrada em vídeos que circulam nas redes sociais.

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"Devo, na primeira quinzena de maio, tomar essa decisão. Presidência ou governo, um dos dois", disse Ciro, ao relatar que voltou a considerar uma candidatura após convite da sigla. "Eu estava resistindo à ideia de ser candidato, mas veio um convite do PSDB que me obriga, por respeito, a pensar, amadurecer o assunto", afirmou. Antes, o ex-ministro afirmou que, "se tivesse juízo", não voltaria a disputar a Presidência, após dizer que se sentiu "profundamente humilhado" na campanha de 2022.

No mesmo evento, o ex-ministro defendeu a reconstrução do partido e sinalizou apoio ao nome do ex-prefeito de Santo André Paulo Serra como alternativa em São Paulo. "Mais do que nunca é hora do PSDB se levantar, restaurar a sua confiança e propor um novo projeto nacional. O Paulo deve ser o nosso candidato a governador, se assim ele puder, porque é um quadro pronto para qualquer tarefa", discursou.

Serra confirmou que deve tomar sua decisão no mesmo prazo indicado por Ciro. "A gente tem o convite do partido, uma pré-candidatura a governador e também a deputado federal. Na primeira quinzena de maio deve se encaminhar", afirmou, vinculando a definição a um "projeto maior de reconstrução do PSDB".

Ciro, por sua vez, prometeu engajamento direto em uma eventual campanha de Serra. "Venho fazer sua campanha de governador porque sei que, estando no Bandeirantes, estará no rumo certo de progresso, de decência, de compromisso social", disse.

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