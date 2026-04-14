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Política

Aécio Neves convida Ciro Gomes para ser candidato à Presidência pelo PSDB

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, antes de uma reunião de Ciro com membros do PSDB na Câmara dos Deputados

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves (MG), convidou o ex-ministro Ciro Gomes para ser o candidato do partido à Presidência da República neste ano. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, antes de uma reunião de Ciro com membros do PSDB na Câmara dos Deputados.

"Conversei hoje terça-feira, 14 longamente com o governador Ciro Gomes, com o governador Marconi (Perillo), com os nossos outros candidatos a governadores, e eu estou estimulando o companheiro Ciro Gomes a se colocar como uma alternativa para o Brasil", disse Aécio.

"Não encontro hoje terça-feira, 14 um quadro político nacional com tantas qualificações, tão atualizado em relação à realidade brasileira e com tanta contribuição a dar ao Brasil".

Aécio disse, no entanto, reconhecer a intenção de Ciro de ser eleito governador do Ceará. "Apesar de reconhecermos que ele tem hoje um projeto exitoso e muito bem construído no Ceará, mas Ciro é hoje maior do que as fronteiras do seu grandioso Estado", declarou.

O tucano acrescentou: "E por isso fiz a ele o apelo para que ele se disponha a liderar um novo caminho para o Brasil, um caminho do centro democrático, um caminho liberal na economia, inclusivo no ponto de vista social, responsável no campo da gestão pública. Tudo o que o PSDB sempre foi e que tanta falta faz ao País".

Ciro disse que recebeu o convite com "honra e alegria" e que vai amadurecer a "convocação" de Aécio. "Uma convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu já sofrido coração. Há que ser uma convocação a ser amadurecida, junto à minha comunidade, antes de mais nada, ao Ceará, de onde eu venho", disse.

Ele acrescentou: "E eu só não descarto imediatamente esse honroso convite por uma circunstância, aquilo que o presidente Aécio falou: Nosso País está vivendo talvez um dos piores momentos da sua história moderna. Um terço das empresas brasileiras estão na antessala da falência".

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ELEIÇÕES 2026/PRSIDÊNCIA/PSDB/AÉCIO NEVES/CIRO GOMES/CONVITE
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