Ciro Gomes anuncia nas redes sociais ‘suspensão’ da pré-candidatura à Presidência

Insatisfeito com o apoio dos deputados do PDT à Proposta de Emenda à Constituição que prevê a limitação anual de gastos do Governo Federal com precatórios, a chamada PEC dos Precatórios, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, anunciou pela redes sociais que está deixando a sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições do próximo ano “em suspenso”, até que a bancada do partido reavalie sua decisão.

A matéria foi aprovada em primeiro turno na noite desta quarta-feira (3), com o apoio dos correligionários de Ciro. “A mim só me resta um caminho”, escreveu no Twitter, ao informar da suspensão de sua candidatura. “Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo”.

Ainda pelas redes sociais, o político demonstrou a irritação com o posicionamento de deputados do partido durante a votação. “Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas”, disse. “Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional”, completou.

O ex-governador, que é vice-presidente do PDT e já concorreu à Presidência da República, ficando na terceira colocação no ano de 2018, também demonstrou ter sido surpreendido com a votação. “Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios”, completou.

Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi afirmou, também pelo Twitter, que a Câmara dos Deputados deu "um cheque em branco ao Sr. Lira e ao Profeta da Ignorância!". Ele informou que estava dando entrada na manhã desta quinta-feira (4) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a autorização do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que 23 parlamentares, em viagem, votassem remotamente na PEC dos Precatórios.