Celso Sabino é eleito presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo

A partir do próximo ano, um paraense ocupará o posto mais alto do turismo no que diz respeito à tomada de decisões no segmento. Nesta quinta-feira (14.11), o ministro do Turismo, Celso Sabino, foi eleito para comandar o Conselho Executivo da ONU Turismo. A eleição aconteceu em Cartagena, na Colômbia, durante a 122ª Reunião do Conselho. O encontro contou com a participação de representantes de 35 países.

Sabino é o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo de representatividade na ONU Turismo desde a criação do organismo internacional, em 1975. Durante o mandato, que tem a duração de um ano, o ministro brasileiro será responsável por liderar o órgão nas decisões estratégicas para o setor, como atração de investimentos, qualificação profissional, sustentabilidade, a relação entre o setor e as mudanças climáticas, digitalização, entre outras.

“Me sinto honrado em assumir essa missão em uma entidade tão importante para o setor do turismo e acredito que a escolha é resultado dos excelentes números que temos obtido no turismo brasileiro, bem como da união dos países da América do Sul em um bloco forte e integrado, em busca de um maior protagonismo no cenário internacional”, comentou o ministro Celso Sabino.

A eleição foi disputada com a representante do Barhein e contou com 35 eleitores. Celso Sabino vai assumir a missão no ano em que o Brasil será palco de dois grandes eventos mundiais: BRICS e COP 30. Este último, realizado em Belém (PA), terra natal de Sabino, é o mais importante encontro de discussão de mudanças climáticas do mundo e reunirá acadêmicos, líderes globais e sociedade civil, entre outros.

TRABALHO E DEDICAÇÃO - Paraense de Belém, o ministro Celso Sabino é formado em Direito e Administração. É auditor fiscal concursado da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA) e iniciou a vida pública exercendo mandato de deputado estadual nos anos de 2011 e 2012 e, posteriormente, entre 2015 e 2018. Atuou, ainda, como secretário Estadual de Trabalho, Emprego e Renda (2012 e 2013) e presidiu o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (IMETROPARÁ) entre 2013 e 2014.

Foi eleito deputado federal em 2018 e em 2022. Sua atuação na Câmara dos Deputados se deu, principalmente, em temas relacionados a economia, tributação e desenvolvimento regional. Sabino foi relator da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados em 2021, desempenhando um papel importante na discussão e na elaboração do projeto. Em 2022, o então deputado foi eleito, por aclamação, presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), sendo o primeiro paraense a presidir a CMO.

UM ANO DE CONQUISTAS - Em 2023, foi destacado pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Turismo e, em pouco mais de um ano, a Pasta obteve importantes conquistas para o setor turístico brasileiro, como o aumento do número de turistas estrangeiros. Foram 4,9 milhões de visitantes entre janeiro e setembro de 2024, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2023. Os gastos desses turistas também aumentaram e somaram R$ 30 bilhões, um crescimento de 25% e o melhor resultado nos últimos 10 anos.

O turismo doméstico também avançou de janeiro a setembro de 2024, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Foram 68,7 milhões de passageiros, dos quais cerca de 80% voaram para destinos nacionais, uma alta de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

ESCRITÓRIO NO BRASIL - Foi também por articulação de Celso Sabino que a ONU vai implantar o seu primeiro Escritório de Turismo nas Américas e no Caribe. A cidade do Rio de Janeiro (RJ), principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Brasil, foi o local escolhido para sediar a unidade, que é a terceira da entidade em todo o mundo. O Escritório contará com consultores brasileiros e estrangeiros, que pensarão as melhores ações e políticas para impulsionar o turismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos países atendidos.