Ministros Alexandre Padilha e Celso Sabino assinam acordo para abrir cursos de gastronomia em Belém

Cumprindo uma extensa agenda de compromissos em Belém neste sábado (09), os ministros do Turismo, Celso Sabino e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, se reuniram com o presidente da Fecomércio, Sebastião Campos e com o chef Saulo Jennings, embaixador da ONU para o turismo gastronômico. O encontro aconteceu às 12h no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e teve o objetivo de firmar um acordo de cooperação para a realização de cursos de qualificação profissional na área de gastronomia.

Os ministros já assinaram um protocolo para o início das ações desse acordo de cooperação técnica, que será realizado entre o Ministério do Turismo e o Serviço Social do Comércio – Sesc, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A iniciativa vai disponibilizar mil vagas distribuídas em 12 cursos, entre eles: “Bases da Cozinha”, “Cozinha Amazônica”, “Boas práticas no serviço de alimentação” e muito mais.

O protocolo de cooperação tem o intuito de capacitar os profissionais da gastronomia em Belém, estruturando os serviços de restaurantes que estarão recebendo muitos turistas na COP 30, marcada para acontecer em Belém entre os dias 10 a 21 de novembro de 2025.

Belém é uma referência mundial na gastronomia e desde 2015 é reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Este título garante que a cidade integre uma rede de locais que buscam desenvolvimento sustentável, sempre buscando criar negócios socialmente justos e com visibilidade internacional.

Escola Nacional do Turismo

Após firmar o acordo para a realização dos cursos de gastronomia, os ministros Celso Sabino e Alexandre Padilha partiram para conhecer as obras da Escola Nacional do Turismo, que fica localizada nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA).

A Escola Nacional do Turismo ficará dentro do campus do IFPA, em Belém (Foto: Uchôa Silva)

A unidade do governo federal oferecerá cursos de curta duração para quem pretende trabalhar durante a COP 30. As matrículas para alguns cursos da escola já foram abertas e incluem gestão de negócios para o turismo; educação ambiental e sustentabilidade para o turismo; organizador de eventos; hospedagem domiciliar, entre outros.

A próxima visita dos ministros é o Aeroporto Internacional de Belém, que está recebendo obras para aumentar sua capacidade e estrutura para a COP 30.