Internada com Covid, Carla Zambelli poderá ter alta da UTI na segunda-feira, 22, diz assessoria

A deputada federal Carla Zambelli (PL/SP) foi diagnosticada com covid-19 após passar mal com queda de pressão arterial e desmaio, na segunda-feira, 15. Ela foi internada na UTI do hospital DF Star, em Brasília. Após admitir que Zambelli não tomou vacina contra a doença que matou milhões de pessoas no mundo, a assessoria de imprensa alegou que Zambelli poderá ter alta hospitalar na segunda-feira, 22, após sete dias de internação.

Nas redes sociais, a parlamentar informou aos seguidores ter sofrido um “mal-estar súbito” após retornar de viagem da Coreia do Sul: “Meu médico achou melhor eu me internar para fazer vários exames”, disse.

Veja também:

“A deputada Carla Zambelli não tomou vacina contra a Covid-19 por recomendação médica e nos últimos anos, a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados. É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas. Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram cinco dias desde o diagnóstico”, disse a nota inicial divulgada pela assessoria de Zambelli.

Posteriormente, a assessoria informou que a deputada não respira com a ajuda de aparelhos e insistiu que Zambelli não teve sintomas do vírus apesar dela ter sofrido um mal súbito que a levou a ser internada em UTI hospitalar.