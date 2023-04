Carla Zambelli faz vakinha na internet para pagar condenações em processos judiciais

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) fez um apelo aos apoiadores nas redes sociais, na quarta-feira (26), para que a ajudem a arcar com o pagamento dos processos judiciais aos quais foi condenada. A parlamentar divulgou uma chave PIX e afirmou que, somente neste mês, pagou mais de R$ 50 mil em indenizações.

Zambelli alega que está sendo "perseguida judicialmente". "Eu fiz essa vakinha porque eu tô sendo condenada em vários processos. (...) Só este mês eu paguei um (processo) de R$ 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, porque eu não tinha esse recurso. Outro de R$ 15 mil que eu dividi em duas vezes. Um outro de R$ 5.300 e terminei de pagar um de R$ 6 mil", disse a deputada.

Ainda de acordo com a parlamentar, ainda há outros 20 processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra ela, que acredita que será condenada.

"Além disso, tenho um processo no TSE de R$ 30 mil e outros 20 processos, de R$ 25 a R$ 30 mil reais, que provavelmente vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula, em verdades", alega.

A condenação citada pela deputada é sobre a decisão do TSE da semana passada em manter as multas para ela e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por publicarem um vídeo com informações falsas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no período eleitoral.

"Se você puder ajudar, fica muito bem-vindo, porque eu não tenho condição de pagar com o meu salário esses valores", declarou. O salário bruto da parlamentar é de R$ 41.650,92. Além disso, conforme declarado ao TSE nas eleições de 2022, a parlamentar tem pouco mais de R$ 150 mil em bens, incluindo o valor da casa própria.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)