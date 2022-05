Capa da Times, Lula acusa Zelensky de querer a guerra na Ucrânia: 'Tão responsável quanto Putin'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista a revista Time, uma das mais importantes do mundo, sobre o papel geopolítico do Brasil no mundo atual e seus planos para retornar ao cargo máximo do país.

Sob o título "O Presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação", a matéria questiona Lula sobre temas como a guerra da Ucrânia. "Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! É preciso estimular um acordo", disse se referindo ao presidente ucraniano Voldymyr Zelensky.

VEJA MAIS

Relembre a entrevista exclusiva de Lula ao Grupo Liberal:

A revista lembrou que Lula lancará a candidatura a presidência oficialmente no dia 7 de maio e que ele é o líder absoluto em todas as pesquisas.