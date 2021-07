Candidatos do concurso da PM realizam manifestação na Almirante Barroso

Candidatos do concurso da Polícia Militar (PM) no Pará realizaram manifestação na manhã desta segunda-feira (5), que obstruiu duas faixas da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMob) publicou em uma rede social, por volta de meio dia, que "a manifestação dos candidatos do concurso da PM está neste momento em frente a Casa Civil, obstruindo duas faixas da avenida Almirante Barroso".

"O trânsito está lento, mas fluindo na faixa mais à esquerda e na pista do BRT, no sentido Entroncamento-São Brás", completou a Superintendência.

O Grupo Liberal segue acompanhando o protesto e já retorna com novas informações.