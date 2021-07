Concurso para professor auxiliar da Uepa está com inscrições abertas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu seis vagas para o concurso de professor auxiliar nos Campi I e II Belém, Campus XI em São Miguel do Guamá e Campus XXI em Bragança. O concurso público de provas e títulos para o cargo efetivo de magistério superior é para as áreas de Matemática, Fonoaudiologia e Habilidades Profissionais – Dermatologia. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de julho, e deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico http://www2.uepa.br/docente2021, conforme calendário do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 400 (quatrocentos reais) e só haverá isenção total do valor da taxa de inscrição ao candidato cuja solicitação for deferida na condição especial de Pessoa com Deficiência (PcD) e ao candidato hipossuficiente econômico.

Os candidatos aprovados e classificados serão chamados para preenchimentos das vagas de acordo com a necessidade da Uepa e no prazo de validade do concurso, que terá três fases: 1ª fase, prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª fase, prova didático-prática, de caráter eliminatório e classificatório; e 3ª fase, avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As bancas examinadoras serão constituídas por três professores que possuam titulação equivalente ou superior às exigidas aos candidatos inscritos, sendo um externo à Uepa, integrante do quadro de professores de instituições de Ensino Superior, indicados pelo departamento acadêmico a que pertencer a Área de Conhecimento/Componente Curricular objeto da seleção, com posterior homologação pela Comissão Executiva do Concurso.

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, portador de deficiência ou não, deverá indicar no ato da inscrição via Internet os recursos especiais necessários. Para confirmar a solicitação de atendimento especial, este candidato deverá encaminhar para o e-mail docente2021@uepa.br no período previsto no edital, a imagem do Laudo Médico que justifique o atendimento especial, especificando a deficiência ou a necessidade especial.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital nº 36/2021 no site www.uepa.br.