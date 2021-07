Candidatos ao concurso da Polícia Militar realizam novo protesto nesta terça-feira (6)

Candidatos do concurso da Polícia Militar (PM) no Pará realizam protesto na manhã desta terça-feira (6), em frente ao ginásio Guilherme Paraense, conhecido como Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro. Dentre outros pontos de pauta, o movimento reivindica o cumprimento do edital de abertura, que estabelece que a eliminação do candidato no certame deve ocorrer apenas se não for atingido o percentual de 50% de acertos na prova ou se a prova de português for "zerada".

Os candidatos cobram ainda a promessa de preenchimento de sete mil vagas na corporação. Inicialmente, segundo um membro da organização do protesto, foi divulgado que a nota de corte seria 34. "De repente, a nota de corte subiu para 47", disse.

Neste momento, os organizadores do protesto aguardam a passagem do governador Helder Barbalho, na tentativa de fazer chegar a ele os pontos de pauta. Cerca de 200 pessoas são esperadas.

O Grupo Liberal acompanha a manifestação e retornará com mais informações.