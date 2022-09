Candidatos à presidência participam de debate na TV neste sábado (24)

Os candidatos à Presidência da República participam, neste sábado (24), do segundo debate televisivo da campanha às Eleições 2022. O evento está dividido em quatro blocos e é transmitido desde 18h15 em rede nacional.

O encontro entre os presidenciáveis na TV é realizado pela emissora SBT, em parceria com CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra. O debate ocorre nos estúdios do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo e tem mediação do jornalista Carlos Nascimento.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) foram convidados para o debate. Eles são os únicos cujos partidos têm, no mínimo, cinco deputados federais.

No entanto, o ex-presidente Lula (PT) decidiu não comparecer ao debate do SBT, conforme informado previamente. O líder nas pesquisas de intenções de votos tomou a decisão depois de uma reunião com coordenadores de sua campanha.

Regras do debate

- O debate será dividido em quatro blocos

- Não haverá plateia

- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta

- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso ou no início do bloco seguinte