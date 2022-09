Ipec: No Pará, Lula tem 46%; Bolsonaro 37%

No levantamento, quando considerado o cenário de pesquisa estimulada, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% da preferência dos eleitores, subindo dois pontos percentuais em relação à primeira pesquisa, divulgada em 3 de setembro, quando o candidato petista somou 44% das intenções de voto. Já o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) registrou nesse novo levantamento 37% das intenções de voto, também dois pontos percentuais a mais em relação ao levantamento anterior, quando somou 35%.

Na terceira posição foi registrado empate técnico entre Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet, do MDB, ambos com 5%. No primeiro levantamento, Ciro tinha 9% e Tebet 3%. Soraya Thronicke (União) registrou os mesmos 1% do levantamento anterior. Já Vera Lúcia (PSTU), Felipe d’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 1% das intenções, com queda no percentual em relação à pesquisa anterior, que era de 3%. Não souberam ou não opinaram somam 4% dos votos, um ponto percentual abaixo do índice anterior.



Já no cenário onde são considerados os votos válidos, excluindo os brancos, nulos e indecisos, Lula soma 49%, enquanto Bolsonaro chega a 39%. Nesse cenário, Lula subiu dois pontos percentuais e Bolsonaro um, em relação à primeira pesquisa divulgada no início do mês. No atual quadro, Ciro soma 6% (três pontos a menos que a primeira pesquisa) e Simone Tebet 5%, um a mais que a pesquisa anterior. Soraya somou novamente 1% e os demais candidatos não pontuaram.

O Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) realizou a segunda pesquisa de intenção de voto no estado do Pará a pedido da TV Liberal, de forma presencial, entre os dias 21 e 23 de setembro. Foram entrevistados 800 eleitores em 39 municípios do Estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, gerando um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o protocolo PA-08652/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07390/2022.