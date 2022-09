IPEC: Helder lidera com 77% dos votos válidos; Zequinha tem 18%

Foi divulgado neste sábado (24) o resultado da segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), a pedido da TV Liberal. Neste segundo levantamento, o governador e candidato à reeleição, Helder Barbalho, manteve a vantagem sobre o segundo colocado, senador Zequinha Marinho, do PL. Helder registrou novamente 77% das intenções de no cenário de votos válidos, enquanto Zequinha Marinho somou 18% das intenções de voto.

Na primeira pesquisa, divulgada em 3 de setembro, Zequinha aparecia com 15% das intenções de voto. Os demais candidatos, somados, chegam a apenas 5% dos votos. No primeiro levantamento, somavam juntos 7%. O cenário atual, de acordo com o Ipec, mostra um empate com 1% entre os seguintes candidatos: Adolfo Oliveira (PSOL), Dr. Felipe (PRTB), Paulo Roseira (Agir), Major Marcony (Solidariedade) e Sofia Couto (PMB). Cleber Rabelo (PSTU) não pontuou na pesquisa.

A amostragem dos votos válidos exclui os brancos, nulos e indecisos, como considera o Tribunal Superior Eleitoral na contagem final após a votação.

Já no cenário da pesquisa estimulada, quando são considerados os votos brancos, nulos e o percentual de indecisos, Helder Barbalho subiu de 65% na última pesquisa para 72% das intenções de voto. Zequinha Marinho também somou pontos, passando de 13% para 16%. Também neste levantamento, seguem empatados com 1% das intenções de voto Adolfo Oliveira (PSOL), Dr. Felipe (PRTB), Paulo Roseira (Agir), Major Marcony (Solidariedade) e Sofia Couto (PMB). Também neste cenário de pesquisa, Cleber Rabelo (PSTU) não pontuou. Em comparação ao primeiro levantamento, caiu o número de intenções de votos brancos ou nulos e de indecisos. O total de brancos e nulos chega a 2% (era de 7%) na pesquisa anterior e aqueles que não souberam responder ou não opinaram baixou de 9% para 5%.

Assim como na primeira pesquisa, o levantamento também buscou checar com a base de entrevistados se existe chance de mudar a decisão de voto até o dia da eleição. Neste quadro, 73% responderam que a decisão é definitiva e 26% afirmam que ainda podem mudar de voto. Na pesquisa anterior, o número era de 70% entre os que já definiram a escolha e de 29% entre os que podem mudar. Assim como no quadro anterior, 1% não soube responder.

O Ipec também levantou o quadro de rejeição aos candidatos, perguntando em quais dos nomes o eleitor não votaria de jeito nenhum. O candidato do PL, Zequinha Marinho, tem a maior rejeição, com 27%, aumento em relação ao levantamento anterior, quando foi registrado 23%. Já Helder Barbalho reduziu a rejeição, que era de 16% e, nesta segunda pesquisa, registrou 14%.

Na sequência entre os nomes que o eleitor não votaria de jeito nenhum está Major Marcony 11%, Cleber Rabelo, com 11%, Adolfo Oliveira com 10% e Sofia Couto e Paulo Roseira com 9%. Dr. Felipe teve 7%. Não souberam responder sobre a rejeição de candidatura 27% dos entrevistados e 7% afirmaram que poderia votar em todos.

A pesquisa também sondou a avaliação da atual gestão do Governo do Estado. Para 23% dos entrevistados a gestão de Helder Barbalho é ótima e para 40% é boa. Para 26% dos entrevistados a gestão é regular, enquanto que 3% consideram ruim e 6% péssima. Não souberam responder ou não opinaram somam 3%.

O Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) realizou a segunda pesquisa de intenção de voto no estado do Pará a pedido da TV Liberal, de forma presencial, entre os dias 21 e 23 de setembro. Foram entrevistados 800 eleitores em 39 municípios do Estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, gerando um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o protocolo PA-08652/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07390/2022.