Candidato à Prefeitura pelo MDB, Priante destaca parcerias para ampliar o orçamento

Políticas de renda para mães solo, a criação uma escola para jovens esportistas e a importância da parceria entre os órgãos do Poder Executivo para governar Belém foram algumas das propostas tratadas pelo deputado federal José Priante, do MDB, ontem, em entrevista aos jornalistas Hamilton Braga e Rita Soares, do Grupo Liberal. Transmitida ao vivo pelo portal O Liberal.com, Rádio Liberal, Facebook, Youtube e Instagram, a entrevista fez parte da sabatina com os candidatos à Prefeitura de Belém, que vem oportunizando duas horas para que o postulante ao maior cargo do Executivo municipal possa detalhar seu plano de governo e tirar dúvidas dos eleitores. Além das propostas, o encontro trata também da trajetória política do candidato e suas opiniões sobre diversos temas da atualidade.

‘’Belém tem déficit em todos os setores da municipalidade. Por isso, conto com a parceria do governador do Estado, Helder Barbalho, para que possamos conseguir mais recursos. Esse será o gargalo de todo o prefeito no próximo ano”, afirmou Priante logo no início da sabatina, ao tratar dos desafios de ser prefeito da capital paraense. Para o deputado, que já foi vereador de Belém, candidato a governador em 2006 e também à Prefeitura, em 2008, a capacidade de dialogar com políticos dos mais diferentes espectros ideológicos é um diferencial de sua candidatura. “A minha escola de formação é o diálogo, fui forjado no diálogo. Você não pode querer governar sozinho uma cidade como Belém”, destacou.

Como exemplo prático do apoio que buscará junto ao Governo do Pará, o candidato citou a situação do tratamento de lixo em Belém. Os entrevistadores lembraram que no dia 31 de maio de 2021 encerrará o contrato da empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos do aterro localizado em Marituba, data que traz incerteza aos moradores da Região Metropolitana de Belém (RMB). “Como é uma questão metropolitana, que depende também da gestão de outros municípios, chamarei o governador para mediar a situação, a fim de que possamos buscar uma solução conjunta, já que é um tema delicado”, analisou.