Candidata à Presidência Vera Lucia (PSTU) estará em Belém nesta quinta-feira (29)

Candidata à presidência da República pelo PSTU e pelo Polo Socialista Revolucionário, Vera Lúcia estará em Belém, nesta semana, participando de atividades junto à militância e apoiadores da capital paraense. Conforme a agenda divulgada pela assessoria da candidata, às 6h30 desta quinta-feira (29) ela realiza panfletagem com operários e, em seguida, a ação será realizada na avenida Presidente Vargas, a partir das 09h.

No mesmo dia, ela almoça no Mercado do Ver-o-Peso, às 12h. Durante a noite, a partir das 18h, participa da Quinta Socialista, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

Às 6h30 de sexta-feira (30), ela encerra a campanha no Pará participando novamente de panfletagem com operários. “Volto ao Pará para reafirmar nosso programa que aponta uma saída às necessidades mais sentidas hoje pelo povo pobre e trabalhador de nosso país. Um programa que propõe enfrentar os super-ricos, que vivem no luxo à custa da exploração e da fome de milhões de brasileiros, expropriando os bilionários para acabar com a Pobreza. Em defesa da Amazônia e dos Povos da Floresta", declarou Vera Lúcia.

Durante a passagem pelo Pará, ela será acompanhada por Cleber Rabelo, candidato ao Governo do Estado e os demais candidatos da chapa do PSTU e Polo Socialista, nestas eleições, além da militância e apoiadores.

Quem é Vera Lúcia?

Natural da cidade de Inajá, em Pernambuco, Vera Lúcia foi candidata à presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo, em 2020. Em 2018, obteve 55.762 votos e ficou em 11º lugar entre os 13 candidatos, na frente de Eymael e João Goulart Filho. Nessas eleições, sua vice na chapa é a professora e indígena Raquel Tremembé