Grupo Liberal entrevista Vera Lúcia, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU

Enquanto Pablo Marçal (PROS), o pré-candidato entrevistado na última sexta-feira (27), afirma ser procurado por eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018, Vera Lúcia se coloca politicamente ao lado extremo do atual chefe do Executivo no cenário político. Segundo o PSTU, ela vai representar o Polo Socialista Revolucionário, “espaço político que vem sendo construído desde outubro do ano passado pelo PSTU e outras correntes políticas, incluindo setores do PSOL”.

A socialista afirma que, enquanto candidata, vai “empunhar a bandeira vermelha do socialismo”. “E, perante essa barbárie capitalista, apresentar o programa que pode acabar com as desgraças que se abatem sobres negros e brancos, héteros e LGBT, empregados e desempregados. Para todos os problemas e dores existe solução”, declarou, em pronunciamento feito durante o lançamento da pré-campanha, em evento online feito neste ano.

Natural da cidade de Inajá, em Pernambuco, Vera Lúcia foi candidata à presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo, em 2020. Em 2018, obteve 55.762 votos e ficou em 11º lugar entre os 13 candidatos, na frente de Eymael e João Goulart Filho.

Também já foram entrevistados na sabatina do Grupo Liberal o presidente da República e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL); o ex-presidente e pré-candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT); o ex-ministro e pré-candidato Ciro Gomes; a senadora Simone Tebet (MDB); o ex-governador João Dória (PSDB), o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), e o pré-candidato Felipe D´ávila (Novo).