Campanha Salarial: Governo do Pará e servidores realizam nova rodada de negociação

O Governo do Pará, representado pelo Chefe da Casa Civil, Iran Lima, e entidades sindicais dos servidores públicos do Estado, realizaram nesta terça-feira (22) a terceira rodada de negociações da campanha salarial dos trabalhadores, que buscam reajuste referente aos anos do governo Helder Barbalho. Segundo os representantes, as perdas são de 24,49%, no acumulado dos anos de 2019 a 1º de abril de 2022, data-base dos servidores estaduais.

Como ocorreu nas duas primeiras reuniões, que ocorreram nos dias 1 e 7 deste mês, o governo estadual não apresentou proposta para ser debatida. O encaminhamento final foi a definição de que uma nova reunião será realizada no dia 8 de março, quando o Executivo estadual já terá estabelecido uma proposta.

O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – seção Pará (CTB-PA), Cleber Rezende, defendeu a restituição das perdas salarias acumuladas em 24,49%, nos últimos anos. “Nossa luta perpassa pela mobilização dos servidores públicos estaduais nessa perspectiva de reajuste para todos os servidores e servidoras, restabelecendo o poder aquisitivo das categorias públicas do Estado”, explica.

O aumento do valor real do auxílio-alimentação foi outro ponto debatido entre os presentes. “Considerando o valor mais alto aplicado no Estado, correspondente aos dos servidores da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), que é de R$ 1.276,42, esperamos que o anúncio, no dia 8 de março, seja de garantia de auxílio igual, garantindo ganho real para todos”, afirma Cleber Rezende.

Ainda segundo o sindicalista, a categoria está decidida a encerrar as negociações no dia 8, sem deixar que o assunto seja mais protelado. “Nós das entidades sindicais estamos preocupados com o tempo, tendo em vista o calendário eleitoral. Portanto, vamos mobilizar as categorias e intensificar o diálogo com os servidores. Precisamos avançar nas negociações, não podemos ficar aguardando de reunião em reunião, dia 8 é o limite”, anuncia.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Pará e aguarda as respostas.