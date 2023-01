Câmara Municipal de Belém retorna aos trabalhos nesta quarta com dois novos vereadores

A Câmara Municipal de Belém (CMB) retorna às atividades no plenário nesta quarta-feira (1º) com dois novos vereadores entre seus membros: Wellington Magalhães (MDB) e Gizelle Freitas (PSOL), que representa a Bancada da Mulheres Amazônidas (PSOL). Durante a Sessão Solene de Abertura dos trabalhos para o 1° Período, da 3° Sessão Legislativa, da 19° Legislatura, Wellington e Gisele serão empossados nos lugares de Zeca Pirão (MDB) e Lívia Duarte (PSOL), respectivamente.

Eleitos em outubro de 2022, Zeca e Lívia deixam a Câmara e tomam posse como deputados estaduais, na sessão de abertura da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), também marcada para esta quarta.

A sessão desta quarta-feira da CMB marca ainda o início da gestão da nova mesa diretora, tendo à frente o vereador John Wayne (MDB). De acordo com informações divulgadas pelo Poder Legislativo Municipal, a sessão está programada para iniciar às 09h, no Plenário Lameira Bittencourt. O prefeito Edmilson Rodrigues é aguardado para a leitura da mensagem, na qual ele deve fazer um balanço da gestão municipal nos últimos anos e mostrar os planos para obras e serviços para 2023, em áreas como educação, saúde, social e mobilidade urbana.

A programação prevê que o evento será aberto com a execução do Hino Nacional pela Banda da Guarda Municipal de Belém, seguido do pronunciamento do presidente da CMB, John Wayne.

Bancada Mulheres Amazônicas

A bancada Mulheres Amazônidas é formada por quatro mulheres de Belém e representa o primeiro mandato coletivo da Câmara. Ela será representada por Gizelle Freitas, mas é composto ainda por Kamilla Sastres, Fafá e Jane.