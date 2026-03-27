Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara Municipal de Belém dá posse a novo vereador

Mudança ocorre em meio à reorganização administrativa da Prefeitura de Belém

O Liberal
fonte

Vitor Gama foi empossado pelo presidente da Câmara, vereador John Wayne (Divulgação / Câmara Municipal de Belém)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) empossou, no início da tarde desta sexta-feira (27/03), o vereador Vitor Gama, 1º suplente do Partido Renovação Democrática (PRD). A mudança ocorre em meio à reorganização administrativa da Prefeitura de Belém. O O novo parlamentar vai ocupar o lugar do vereador Jorge Vaz, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Veja mais

image Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém
Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade

image Comissão da Câmara debate energia e mineração com setor produtivo em Belém
Encontro na Fiepa mira propostas para reduzir entraves e ampliar exploração com responsabilidade

Gama teve 3.698 votos nas eleições 2024, enquanto Vaz foi eleito com 5.565 votos. O prefeito de Belém, Igor Normando, nomeou Jorge Vaz para o cargo de titular da nesta quinta-feira (26/03), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (27/03). 

Vereador empossado

Conforme informações divulgadas pelo Poder Legislativo Municipal, com trajetória na administração pública, Vitor Gama já atuou como diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), subprefeito do distrito de Icoaraci e, mais recentemente, ocupava o cargo de diretor da Usina da Paz da região.

Durante a posse, o novo parlamentar declarou que chega ao Legislativo com o compromisso de desenvolver um trabalho voltado à população, com atenção especial aos moradores de Icoaraci. Segundo ele, a experiência acumulada em cargos anteriores deve contribuir para a atuação na Câmara, principalmente na articulação de demandas e na busca por melhorias para o distrito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Câmara Municipal de Belém dá posse a novo vereador

Mudança ocorre em meio à reorganização administrativa da Prefeitura de Belém

27.03.26 13h35

eleições 2026

Conselheiro de Trump publica foto com Flávio Bolsonaro: 'Próximo presidente'

Esta foi a quinta viagem internacional de Flávio desde que anunciou seu plano de concorrer ao Palácio do Planalto

27.03.26 13h33

justiça

CPMI do INSS: relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214

O relatório final da CPMI é lido nesta sexta-feira, 27, após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado

27.03.26 12h48

Alckmin confirma que deixará o MDIC semana que vem e que Tebet será candidata ao Senado por SP

27.03.26 11h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

Política

Projeto Habitacional em parceria com Cohab conquista premiação nacional

Prêmio foi concedido pelo Ministério das Cidades

20.03.26 22h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda