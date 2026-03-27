Câmara Municipal de Belém dá posse a novo vereador

A Câmara Municipal de Belém (CMB) empossou, no início da tarde desta sexta-feira (27/03), o vereador Vitor Gama, 1º suplente do Partido Renovação Democrática (PRD). A mudança ocorre em meio à reorganização administrativa da Prefeitura de Belém. O O novo parlamentar vai ocupar o lugar do vereador Jorge Vaz, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

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Gama teve 3.698 votos nas eleições 2024, enquanto Vaz foi eleito com 5.565 votos. O prefeito de Belém, Igor Normando, nomeou Jorge Vaz para o cargo de titular da nesta quinta-feira (26/03), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (27/03).

Vereador empossado

Conforme informações divulgadas pelo Poder Legislativo Municipal, com trajetória na administração pública, Vitor Gama já atuou como diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), subprefeito do distrito de Icoaraci e, mais recentemente, ocupava o cargo de diretor da Usina da Paz da região.

Durante a posse, o novo parlamentar declarou que chega ao Legislativo com o compromisso de desenvolver um trabalho voltado à população, com atenção especial aos moradores de Icoaraci. Segundo ele, a experiência acumulada em cargos anteriores deve contribuir para a atuação na Câmara, principalmente na articulação de demandas e na busca por melhorias para o distrito.