Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

Estadão Conteúdo

A Câmara Municipal de Guarujá, cidade da Baixada Santista, foi alvo de buscas nesta quarta-feira, 24, em uma investigação sobre suspeitas de fraude e superfaturamento em uma licitação para locação de carros aos vereadores. A reportagem pediu manifestação da Câmara.

A Operação Via Fracta cumpre oito mandados de busca e apreensão. Além da sede do Legislativo municipal, há buscas em São Paulo, em São Bernardo do Campo e em outros endereços no Guarujá.

A investigação que desencadeou a operação teve início em 2024, a partir de uma representação ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo.

Segundo a representação ao MP, houve direcionamento da licitação. Empresas de um mesmo grupo econômico teriam sido usadas para simular a concorrência com o conhecimento do vereador Edmar Lima dos Santos (PP), então presidente da Câmara Municipal.

Edmar já havia sido alvo de outra investigação, a Operação Hereditas, por suspeita de receber propinas do PCC. O Estadão pediu manifestação do parlamentar.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) fez uma auditoria no contrato e os órgãos técnicos apontaram irregularidades. Há dois processos abertos no TCE sobre

Além do Gaeco e do TCE, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil também participa da operação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Via Fracta

Guarujá

Câmara
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

24.09.25 11h43

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos

24.09.25 11h22

Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

24.09.25 11h02

POLÍTICA

PGR apoia progressão de Daniel Silveira para regime aberto

Silveira cumpre regime semiaberto na Colônia Agrícola Marco Aurélio de Mattos, em Magé (RJ)

23.09.25 23h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda