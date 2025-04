Câmara de Belém promove sessão sobre justiça ambiental e mudanças climáticas

A Câmara Municipal de Belém realiza, nesta quinta-feira (24), a partir das 9h, uma Sessão Especial para discutir justiça ambiental e mudanças climáticas. A atividade foi proposta pela vereadora Marinor Brito (PSOL), integrante da Comissão de Meio Ambiente da Casa, e busca ampliar o debate sobre os efeitos do desequilíbrio climático na capital paraense.

A iniciativa pretende abordar a vulnerabilidade de regiões afetadas por alagamentos, calor extremo e desastres ambientais, com atenção especial às populações em áreas de risco e menor infraestrutura urbana.

“A crise climática não é um problema do futuro, ela já está aqui, atingindo principalmente os mais pobres. É nosso dever discutir, cobrar ações e proteger quem mais precisa. Essa sessão é um chamado à responsabilidade do poder público e da sociedade civil,” afirma a vereadora Marinor Brito.

Entre os temas em pauta está a implementação do Plano Local de Ação Climática (PLAC), construído em parceria com o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, a partir do Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas realizado em 2024. O plano apresenta propostas para mitigação e adaptação aos impactos ambientais e deve orientar políticas públicas na cidade.

A sessão é aberta ao público e será realizada na sede da Câmara Municipal de Belém, localizada na Travessa Curuzu, 1755, bairro do Marco.

Serviço

Sessão Especial sobre Justiça Ambiental e Mudanças Climáticas

Data: 24 de abril de 2025

Horário: 9h

Local: Câmara Municipal de Belém – Trav. Curuzu, 1755, bairro Marco

Propositora: Vereadora Marinor Brito (PSOL)

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)