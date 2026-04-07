Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara aprova projeto que estabelece regras para a transição entre governos

De acordo com o projeto, o titular do cargo e o candidato vencedor deverão designar uma equipe de transição

Estadão Conteúdo
fonte

Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 7, um projeto de lei que cria obrigações na transição administrativa entre governos após a proclamação dos resultados eleitorais. O relatório apreciado foi aprovado em 2007, em comissão especial, sobre a relatoria do então deputado e hoje prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil). O texto terá a redação final elaborada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto dispõe sobre a administração pública federal.

De acordo com o projeto, o titular do cargo e o candidato vencedor deverão designar uma equipe de transição paritária no prazo de 72 horas após a proclamação do resultado da eleição. A equipe deverá ser composta por membros indicados pelo chefe do Poder Executivo que sai e por membros indicados pelo chefe eleito, sob a supervisão de dois coordenadores, um indicado pelo governo que sai e outro pelo que entra.

Deverá haver publicação no Diário Oficial da União dos integrantes da equipe de transição. Os administradores que saem têm o dever de propiciar e facilitar o acesso dos administradores eleitos, ou de seus representantes legitimamente constituídos, às instalações materiais e a todas as informações administrativas pertinentes à gestão que se encerra, digitais ou não.

Os membros da equipe de transição não perceberão remuneração pelo desempenho de suas atividades, salvo no caso de servidores públicos da unidade federativa correspondente à transição. O gabinete do chefe do Poder Executivo deverá disponibilizar um local e a infraestrutura para o desempenho das atividades concernentes à transição.

O descumprimento das obrigações poderá acarretar sanções administrativas cabíveis e multa. São circunstâncias agravantes sonegar informações de forma deliberada, inutilizar bancos de dados ou equipamentos de informática, danificar patrimônio público material ou imaterial, intimidar servidor ou agente público ou causar dano irreparável ou irrecuperável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

governos

transição

administrativa

PL

regras

aprovação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições

Câmara aprova projeto que estabelece regras para a transição entre governos

De acordo com o projeto, o titular do cargo e o candidato vencedor deverão designar uma equipe de transição

07.04.26 20h42

JUSTIÇA

Fachin diz que imprensa exerce papel fundamental para a democracia

Mensagem faz parte do Dia do Jornalista, celebrado nesta terça-feira

07.04.26 19h14

decisão

Davi Alcolumbre decide que não irá prorrogar CPI do Crime Organizado

Ele havia protocolado um requerimento com pedido de prorrogação

07.04.26 19h04

LEGISLATIVO

Alepa aprova regras para couvert artístico em bares e restaurantes do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará também aprovou pacote de projetos sobre cultura, inclusão e saúde em sessão unânime

07.04.26 18h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PERDA

Morre Adnan Demachki, ex-prefeito de Paragominas

Advogado, ele também foi secretário de governo do Pará

01.04.26 8h20

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

luto

Políticos e empresários do Pará lamentam a morte do ex-prefeito de Paragominas Adnan Demachki

Adnan era advogado e também foi secretário de Estado

01.04.26 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda