Defesa de Bolsonaro pede visita de nora e netas no dia em que Brasil estreia na Copa do Mundo

A defesa de Jair Bolsonaro protocolou, na terça-feira, 8, uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo autorização para que duas netas menores de idade e a nora possam visitar o ex-presidente no próximo dia 13 de junho. A data é a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O pedido foi dirigido ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados identificaram as visitantes como "integrantes de seu núcleo familiar próximo".

A nora do pedido é Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro - esposa do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. As netas são as filhas do casal.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília desde 24 de março, quando recebeu alta após duas semanas de internação em tratamento intensivo por uma pneumonia bacteriana. A medida foi concedida por Moraes para permitir sua recuperação. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão por seu papel na tentativa de golpe de estado.