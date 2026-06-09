Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Vale tudo para salvar a democracia', diz Janones em evento do PT

Estadão Conteúdo

Durante palestra do PT para anunciar o programa "Porta-Vozes do Lula", estratégia para cooptar militantes para entregar conteúdos pró-governo e contrários ao bolsonarismo a eleitores, o deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou na noite desta terça-feira, 9, que "antes dizia que valia quase tudo, mas hoje vale tudo para salvar a democracia". Em sua fala no evento petista, realizado em Brasília e que contou com a participação do presidente do PT e coordenador-geral da campanha, Edinho Silva, Janones reconheceu o "baixo nível" da proposta, mas que acredita que "vale tudo para salvar a democracia".

"Eu estou me lixando de falar que é de baixo nível. Eu sei o que está em jogo, o que está em jogo é a democracia do nosso País. Antes, eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses quatro anos. Hoje, vale tudo para salvar a democracia", disse Janones.

Janones diz que a estratégia consiste em mudar o tema que está sendo disseminado pela oposição, não corroborando com o assunto disseminado pela direita. Ao detalhar, ele disse que não consiste em espalhar mentiras: "Desviar o foco não é mentir não, é você contar uma outra história".

Janones lembrou da oportunidade, na campanha de 2022, em que impulsionou a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia nomear o ex-presidente Fernando Collor (sem partido) para um ministério.

"Eu não vou entrar na defesa do Zé e dizer se é ou não. Eu mudei a pauta. Liguei para os meus assessores e mandei imprimir imagens do Bolsonaro com o Collor, colorido para parecer foto, e me entregaram em cinco minutos. Abri uma live, e falei: urgente, consegui aqui em exclusivo as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, e se o Bolsonaro for reeleito, ele poderá nomear o Collor ministro. Poderia mesmo, não tem nada que impedia. Ele estava com os direitos políticos dele ativos, então não era uma mentira", relatou Janones.

Na fala, Janones também disse que "razão não ganha eleição" e disse que Lula não será reeleito se apenas mostrar as entregas feitas pelo governo.

"Razão não ganha eleição, nunca ganhou e nunca ganhará. O Lula foi o que mais entregou, o que mais transformou o país, ele foi o que melhorou a renda das pessoas. Isso não ganha eleição", declarou Janones.

A iniciativa "Porta-Vozes de Lula" consistirá em um site, onde apoiadores de Lula irão se cadastrar para participar de grupos virtuais para cumprir "missões", que consistem em difundir conteúdos pró-governo e contrários ao bolsonarismo.

Através de vídeos rápidos, cards, memes e "kits de mobilização", os integrantes da iniciativa vão distribuir conteúdos da pré-campanha, formação para atuação em redes sociais e formulação de respostas rápidas aos avanços da oposição na internet.

Em discurso, Edinho afirmou que a medida tem como objetivo "representar Lula nas redes sociais". Segundo o presidente do PT, os militantes devem estar em todos os espaços em que o presidente não consegue comparecer.

"O presidente Lula não consegue estar em todas as centenas de obras que ele entregou, o presidente Lula não consegue estar em cada ponto onde tem um programa do governo Lula mudando a vida de comunidades e do povo brasileiro. Mas nós conseguimos estar", disse Edinho.

O único ministro do governo a discursar foi Guilherme Boulos, que chefia a Secretaria-Geral da Presidência. Ele admitiu a vantagem da direita no jogo político das redes sociais e disse que é preciso que a esquerda melhore o que chamou de "organização digital.

"As redes digitais, esse é um ponto em que eles ainda estão na nossa frente. É preciso ter humildade de reconhecer. Frequentemente, nos embates de rede, eles têm ganhado. É pelo algoritmo, big techs e eles têm mais grana? Tudo isso é verdade. Mas tem uma outra coisa, que às vezes a gente não fala, que é a organização digital", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PT

Porta-Vozes

Lula

Janones

democracia
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Brasil

TSE suspende julgamento de liminar que proíbe divulgação de pesquisa Atlas em que Flávio cai

Decisão foi tomada, após a ministra Estela Aranha pedir vista do processo

09.06.26 21h17

DISPUTA

STF realiza audiência sobre disputa territorial entre Pará e Mato Grosso nesta quarta (10)

Área de 22 mil km² é alvo de novo impasse; lideranças paraenses reforçam defesa e criticam reabertura do caso

09.06.26 20h14

Defesa de Bolsonaro pede visita de nora e netas no dia em que Brasil estreia na Copa do Mundo

09.06.26 20h02

PT lança 'Porta-Vozes do Lula', iniciativa com missões e ranking digital de apoiadores

09.06.26 19h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

crítica

Filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele, são traidores, afirma Lula

Lula afirmou que Flávio tentou negar apoio à nova taxação contra o Brasil, mas relembrou declarações públicas feitas por ele e sua família após o tarifaço de 2025

02.06.26 14h28

AGENDA

PL do Pará confirma visita de Flávio Bolsonaro a Altamira e Belém no dia 11 de junho

De acordo com publicação divulgada pelo partido, o parlamentar estará em Altamira e Belém no próximo dia 11 de junho para encontros com apoiadores e lideranças políticas

01.06.26 19h16

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda