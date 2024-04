Bolsonaro tem pé e tornozelo ungidos por apoiadores durante oração

O pé e o tornozelo direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram ungidos por apoiadores durante uma visita à cidade de Diamantino, Mato Grosso, na última terça-feira (9). Nas redes sociais, circula o momento em que um deles ora enquanto lava um dos pés do ex-mandatário com uma espécie de óleo.

Responsável pela "unção", um homem aparece ajoelhado e faz uma oração: “Tua palavra diz que onde ele colocar a planta dos pés, ele vai prosperar. Nós destravamos aquilo que colocaram no seu tornozelo", afirma o apoiador no vídeo.

Ainda é possível ver várias outras pessoas na gravação. Elas estão curvadas e até de joelhos ao redor de Bolsonaro, ungindo e orando por ele. Um dos apoiadores no vídeo é o empresário Reinaldo Moraes. Dono do frigorífico Suinobras, ele é conhecido como "Rei do Porco".