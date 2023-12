Bolsonaro se reúne com Milei na Argentina antes da posse marcada para este domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está na Argentina, onde participará da cerimônia de posse do presidente eleito do país, Javier Milei, que será realizada neste domingo (10). Em suas redes sociais, Bolsonaro publicou imagens de um encontro com Milei. “Ele fez um retrato de como está a Argentina (…). Ele esta bem consciente, lógico, da tremenda responsabilidade que tem, visto a situação como se encontra o seu país”, declarou o ex-presidente aos repórteres.

“Ele tem esperança, com time que está formando, de realmente encontrar o ponto de inflexão e a Argentina voltar a ser realmente um país economicamente reconhecido no mundo todo”, acrescentou o ex-presidente.

Ele viajou acompanhado da ex-primeira-dama Michelle e de políticos aliados.

O governo brasileiro será representado pelo chanceler Mauro Vieira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá comparecer à posse.