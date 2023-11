Apoiadores de Bolsonaro preparam lista para a posse de Milei com dois paraenses 

Mesmo sem garantia de espaço na cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, cerca de 50 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão organizando uma viagem a Buenos Aires no dia 10 de dezembro. A lista de participantes, obtida pela CNN, inclui dois deputados federais paraenses, Delegado Caveira (PL-PA) e Éder Mauro (PL-PA).

A vitória de Milei tem sido amplamente explorada por políticos como uma demonstração de força da direita, buscando engajar os movimentos conservadores no Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro lidera a lista, acompanhado por Michelle Bolsonaro e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A comitiva deve contar também com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos organizadores, e de senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A lista obtida pela CNN indica o interesse de 30 deputados federais, quatro deputados estaduais e cinco senadores em participar da viagem à Argentina. Entre os governadores que planejam estar presentes estão Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Veja a lista

Autoridades/família

Jair Bolsonaro

Michelle Bolsonaro (esposa de Jair Bolsonaro)

Valdemar da Codta Neto

Esposa Valdemar

Deputados federais

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Cabo Gilberto (PL-PB)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Delegado Caveira (PL-PA)

Bibo Nunes (PL-RS)

Junio Amaral (PL-MG)

Carla Zambelli (PL-SP)

Éder Mauro (PL-PA)

Medeiros (PL-MT)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Hélio Negão (PL-RJ)

Evair de Melo (PL-ES)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Marcos Pollon (PL-MS)

Maurício Marcon (PL-RS)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Osmar Terra (PL-RS)

Paulo Bilynskj (PL-SP)

Ricardo Salles (PL-SP)

Rodrigo Valadares (PL-SE)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Zé Trovão (PL-RS)

Messias Donato (PL-ES)

Mario Frias (PL-SP)

Deputados estaduais

Gil Diniz (PL-SP)

Bruno Engler (PL-MG)

Carmelo Neto (PL-CE)

Lucas Bove (PL-SP)

Senadores

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Jorge Seif (PL-SC)

Magno Malta (PL-ES)

Ciro Nogueira (PL-PI)

Marcos Rogerio (PL-RO)

Governadores

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás